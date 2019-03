Sekiro - Shadows Die Twice: Das sagen die ersten Wertungen

Ein würdiger Nachfolger zu Dark Souls und Bloodborne oder endet die Erfolgssträhne von From Software? Die ersten Wertungen zu Sekiro - Shadows Die Twice sind da.

Das erwartet euch in Sekiro - Shadows Die Twice:

Am morgigen Freitag, den 22. März, erscheint mit Sekiro - Shadows Die Twice das neue Werk von From Software. Die Macher von Bloodborne, Dark Souls und Demon's Souls verschlägt es dieses Mal in das feudale Japan. Die internationale Presse hat das Action-Spiel bereits unter die Lupe genommen und vergibt erste Wertungen. Die Zahlen stammen hierbei von der Webseite Metacritic. Dort steht der Wertungsschnitt aktuell bei 90 Prozent.

Das sagen die Testberichte:

IGN vergibt 9.5 von maximal zehn Punkten und lobt vor allem das Kampfsystem und die Spielwelt. Der Tester empfindet Sekiro als eine "erstaunlich neue Interpretation der vertrauten Ideen" von From Software

Gameinformer schließt sich dem Lob mit 9 von maximal zehn Punkten. Sekiro sei eines der bislang schwersten Spiele dieser Konsolengeneration.

Auch Attack of the Fanboy kann sich dem Lob nicht verwehren und gibt 4.5 von maximal 5 Punkten. Der Geist von Dark Souls sei spürbar, aber Sekiro würde dennoch mehr als genügend neue Ansätze bieten

COG Connected vergibt 88 von 100 Punkten und sieht vor allem das Kampfsystem als eine der größten Stärken des "From Software"-Spiels

Gamespot greift zu 9 von maximal 10 Punkten. Zwar sei Sekiro manchmal sehr grausam zum Spieler, aber liefere nichtsdestotrotz eine fantastische Erfahrung

Polygon zeigt sich ebenso begeistert von Sekiro. Zudem sei das Spiel "nicht schwierig um der Schwierigkeitens Willen", sondern belohne den Spieler nur auf andere Wege, als man es gewohnt sei

Hierbei handelt es sich aktuell um die ersten Wertungen. In den nächsten Stunden und Tagen dürfte der Wertungsschnitt erfahrungsgemäß noch ein wenig variieren. Was wir vom neuen Spiel der "Dark Souls"-Macher halten, erfahrt ihr im ausführlichen spieletipps-Test von Sekiro - Shadows Die Twice.

Sekiro - Shadows Die Twice erscheint übrigens für PC, PlayStation 4 und Xbox One am 22. März. Fans der früheren Werke von From Software dürfen sich offenbar erneut auf einen heißen Ritt einstellen.