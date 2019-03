Ein neuer Einblick aufs Haus: An diesem Wochenende dürfen ehemalige Abonnenten kostenlos World of Warcraft spielen. Mit an Bord ist außerdem ein Abstecher in die aktuelle Erweiterung.

WoW - Battle for Azeroth: Inhaltsupdate "Wogen der Rache" ist ab sofort verfügbar

Wer in der Vergangenheit einmal World of Warcraft abonniert hat, der erhält vom 21. bis zum 25. März die Möglichkeit, das Online-Rollenspiel ein weiteres Mal auszuprobieren. Sämtliche inaktiven Accounts, die nicht gesperrt worden sind, werden von Blizzard temporär hochgestuft und funktionieren über das Wochenende hinweg als wären sie mit einem aktiven Abo versehen.

Spielerische Einschränkungen gibt es an und für sich nicht. Solltet ihr bereits die Erweiterung World of Warcraft - Battle For Azeroth besitzen, könnt ihr somit das aktuelle Inhaltsupdate 8.1.5 genauer unter die Lupe nehmen. Mit dem Patch hat Blizzard unter anderem die neuen verbündeten Völker, die Kul Tiraner und die Zalandaritrolle, ins Spiel gebracht.

Ohne die Erweiterung könnt ihr World of Warcraft bis zu World of Warcraft - Legion (also bis Level 110) spielen und erhaltet darüber hinaus Zugang zu einer dreistündigen Trial-Version von Battle for Azeroth. In dieser könnt ihr die Quest-Reihe "Wir brauchen einander" auf Seiten der Horde oder "Eine gespaltene Nation" auf Seiten der Allianz spielen. Der Test lässt sich mit bis zu zwölf Charakteren wiederholen.

Nach dem 25. März wird euer Account jedoch wieder auf den Status inaktiv wechseln, sofern ihr kein gültiges Abonnement abschließt. Passend zum Test-Wochenende hat Blizzard außerdem den Preis von Battle for Azeroth auf 15 Euro (statt 59,99 Euro) im Battle.net gesenkt.

[Anm. der Redaktion: Entschuldigt, hier war ein kleiner Fehler drin. Ist jetzt richtig]