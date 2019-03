Während der März zum Schluss noch einmal eine echte Lawine an Neuveröffentlichungen losgetreten hat, beginnt der April sehr verhalten. Immerhin steht zumindest ein ungewöhnliches Anime-Spiel vor der Tür.

FAR - Lone Sails | 2. April

PS4 / Xbox One

Ein Abenteuer in einer komplett menschenleeren Welt mag auf den ersten Blick nicht gerade spannend klingen. Und wenn es dann noch darum geht, hauptsächlich das eigene ungewöhnliche Fahrzeug mit Rohstoffen zu versorgen, ähnelt das fast schon einem Arbeitstag. FAR - Lone Sails vom Entwickler Okomotive weiß dennoch mit einer bedrückenden und spannenden Atmosphäre zu begeistern, die mitunter an Spiele wie Limbo oder Journey erinnert.

Darksiders - Warmastered Edition | 2. April

Switch

Während auf dem PC und den anderen Konsolen bereits Fury in Darksiders 3 ihr Unwesen treibt, schauen Besitzer einer Nintendo Switch bislang in die Röhre. Mit der Neuauflage des ersten Darksiders-Spiels soll sich das ändern. Im Auftakt der Action-Adventure-Reihe schlüft ihr in die Rolle des apokalyptischen Reiters Krieg, der aufgrund einer Verschwörung etwas voreilig das Ende der Menschheit eingeläutet hat. Nun liegt es an ihm und seinem Pferd Ruin, die Wahrheit aus den Fängen verschiedener Dämonen zu schlagen.

Super Dragon Ball Heroes - World Mission | 5. April

PC / Switch

In Super Dragon Ball Heroes - World Mission prügeln sich Son-Goku und seine Freunde ausnahmsweise mal nicht direkt. Stattdessen handelt es sich um ein virtuelles Sammelkartenspiel von Bandai Namco mit 350 verschiedenen Charakteren und über 1.000 Karten. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle des Protagonisten Beat in der fiktiven Stadt Hero Town, in der er zum Weltmeister in Super Dragon Ball Heroes werden möchte. Neben dem Story-Modus gibt es zudem Arcade-Matches, Network-Battles und einen Creation-Modus, bei dem sich eigene Karten und Missionen erstellen lassen.

Monster Slayers | 5. April

Switch

Noch ein Kartenspiel, aber doch völlig anders. Den Entwicklern nach handelt es sich bei Monster Slayers um ein "Roguelike-Kartenspiel-RPG-Adventure", bei dem ihr zu Beginn ein Deck zusammenstellt. Danach versucht ihr euch durch das Northern Valley zu schlagen, um am Ende im Idealfall den legendären Wächter zu besiegen. Wer scheitert, muss wie in vergleichbaren Spielen von vorne anfangen. Bei jedem Durchgang werden die Level, die Gegner und die Beute neu ausgewürfelt. Dauerhaft behalten dürft ihr lediglich zuvor freigeschaltete Fähigkeiten der sechs unterschiedlichen Klassen.

Allzu viel Auswahl bietet der Anfang des gerne mal launischen Monats April noch nicht. Eventuell ist ja dennoch das eine oder andere Kleinod für euch dabei. Für welches Spiel entscheidet ihr euch? Verratet es uns doch in den Kommentaren!