Im Online-Shooter The Division 2 gibt es an der Außenmauer eines Gebäudes eine Treppe, die über Leben und Tod entscheiden kann. Der Grund ist ein Glitch, denn am oberen Ende der Stufen lässt sich eine texturlose Fläche finden, die Fluch und Segen zugleich darzustellen scheint.

Das sind die Inhalte, die The Division 2 nach der Veröffentlichung erhalten soll:

Im Subreddit von The Division 2 mehren sich die Berichte über einen merkwürdigen Glitch. Laut den Nutzern lässt sich beim Ivy-Tunnel eine Treppe finden, die oftmals unpassierbar ist - und zwar für Spieler und NPCs gleichermaßen. Einige Spieler behaupten aber durch das Ausführen einer Rolle nach unten gelangen zu können, dafür könne man die Stufen aber nicht hinaufrollen. Verantwortlich dafür ist ein Texturfehler, der scheinbar sogar Leben retten kann.

(Quelle: Imgur)

"Dieses Quadrat rettete mich bei meiner ersten Begegnung mit dem Sledgehammer-Typen. Er kam auch nicht daran vorbei", berichtet der Reddit-Nutzer "mfathrowawaya" dankbar über den Vorfall. Der Fehler kann aber nicht nur ein Leben retten, sondern es auch nehmen. Ein anderer Spieler befand sich nämlich in einer ähnlichen Situation, starb jedoch, weil die Treppe ihm die Flucht verwehrte. Ihr seid also auf den guten Willen einer Treppe angewiesen, wenn ihr beim Ivy-Tunnel Mal schnell die Beine in die Hand nehmen müsst.

Die Spieler haben den Bug bereits an Publisher Ubisoft und dem Entwicklerstudio Massive Entertainment gemeldet. Es ist also davon auszugehen, dass das texturlose Quadrat bald nach einem Patch aus The Division 2 verschwinden wird.

Der Treppen-Bug dürfte auf mehreren Plattformen zu finden sein. Neben der PC-Version sei laut einigen Reddit-Nutzern auch die "Xbox One"-Fassung betroffen. Dass auch "PlayStation 4"-Besitzer auf den Glitch stoßen können, ist damit wahrscheinlich.