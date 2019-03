Laut dem umstrittenen Artikel 13 sollen bestimmte Plattformen (zum Beispiel YouTube) Lizenzvereinbarungen mit allen Rechtinhabern abschließen. Die geplante Umsetzung stößt auf großen Widerstand in der Öffentlichkeit. Morgen soll eine Übergabe der Gegenstimmen erfolgen.

An vorderster Front gegen Artikel 13 mit dabei: YouTuber LeFloid.

Im Rahmen einer Pressemitteilung teilt Dominic Kis, der Initiator der bisher größten Petition auf Change.org mit, dass er morgen im Europaparlament in Straßburg die Übergabe von über fünf Millionen Unterschriften plant.

Empfänger sind Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments, Axel Voss, Berichterstatter der EVP im Rechtsausschuss, Manfred Weber (EVP-Spizenkandidat) sowie die Fraktionsvorsitzenden der EU-Parlamentsfraktionen und weitere Abgeordnete. Den Rahmen bietet die morgige Abstimmung im EU-Parlament.

Bereits für heute, Montag, ist ein Treffen mit den Entscheidungsträgern im Pressebereich des Europäischen Parlaments geplant. Weitere aktuelle Informationen findet ihr laufend auf Twitter auf den Accounts von Change.org und Savetheinternet.

Banner von “Save The Internet”, der weltgrößten Change.org-Petition mit über fünf Millionen Unterschriften, auf der Berliner Demonstration.

Übrigens: Lasst euch nicht verwirren! Die besonders in den Fokus der Kritik geratenen "Upload-Filter" werden in Artikel 13 nicht mehr genannt. Stattdessen ist dort von "Inhaltserkennungstechniken" die Rede. Das ist jedoch nur ein anderer Name für das bekannte Streitthema.

Auch solltet ihr nicht verwirrt sein, wenn statt Artikel 13 plötzlich eine andere Bezeichnung auftaucht. Folgender Tweet von Europaparlamentsmitglied Julia Reda gibt Aufschluss:

Die neue Numerierung ist keine Verschwörung, kein #Trick17, das ist nötig, damit es in der etwaigen endgültigen Fassung keine komischen Bezeichnungen wie „9a“ oder „-14“ mehr gibt. Ihr könnt #Artikel13 einfach weiter #Artikel13 nennen, steht auch auf der Abstimmungsliste. — Julia Reda (@Senficon) 21. März 2019

Unter dem Titel "Stoppt die Zensurmaschine – Rettet das Internet!" läuft die besagte Petition noch zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Meldung und ihr könnt sie auf change.org auch mit eurer Unterschrift unterstützen.

Die Diskussion rund um die Urheberrechtsreform betrifft so gut wie jeden, der im Internet tätig ist. Daher ist eure Meinung mehr denn je gefragt. Wie steht ihr zum Inhalt der Petition und zur geplanten Reform? Diskutiert dieses wichtige Thema gerne mit anderen Lesern und uns in den Kommentaren!