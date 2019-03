Gestern startete Sony mit State of Play ein neues Livestream-Format, welches zukünftig regelmäßig PlayStation-Besitzer mit Neuigkeiten rund um Spiele, Updates und Co. versorgen soll. In der ersten Ausgabe zeigte Sony neue Trailer, unter anderem einen von Days Gone, und andere Überraschungen.

Concrete Genie: ein neuer Story Trailer zum kunstvollen Spiel war Teil des Streams:

Vor allem VR-Fans kommen mit der ersten Episode des Formats auf ihre Kosten: Noch in diesem Jahr sollt ihr somit beispielsweise mit Marvel's Iron Man VR selbst in den Superhelden-Anzug von Tony Stark schlüpfen und durch die virtuellen Lüfte fliegen können. Ab Sommer könnt ihr alternativ voraussichtlich auch mit einer VR-Version von No Man's Sky bisher unbekannte Planetensysteme erkunden. Für die Sportfreunde unter euch erscheint zudem wohl am 21. Mai Everybody's Golf VR, Shooter-Liebhaber werden hingegen vielleicht mit dem planmäßig am 28. Mai erscheinenden Blood & Truth glücklich.

PlayStation-Urgesteine bekommen mit Crash Team Racing - Nitro Fueled ein Remake des beliebten Racing-Ablegers der Reihe spediert. Wem der aufpolierte Look der Neuauflage nicht zusagt, der kann wahlweise auch mit der PS1-Version der Charaktere zocken, wie ihr im Video seht:

Mit Liu Kang, Jax und Kung Lao kündigte Sony zudem drei Neuzugänge für Mortal Kombat 11 an. Ein kleines Highlight des ersten Livestreams dürfte allerdings ein neuer Trailer des Ende April erscheinenden Action-Adventures Days Gone sein, welcher nun auch den Bösewicht des Spiels eingehender präsentiert:

Diesen neuen Story-Trailer gab es zu Days Gone zu sehen:

Außerdem interessant: Horror- und Science-Fiction-Fans sollten einen Blick auf den Trailer zu Observation werfen:

Der Thriller soll am 21. Mai 2019 in den Handel kommen, der Trailer liefert euch weitere Einblicke zur Story des Spiels.

Auf die ganz großen Ankündigungen wie The Last of Us 2 oder Death Stranding warteten viele Fans allerdings vergeblich. Möglicherweise lässt Sony aber auch die Bombe in kommenden Ausgaben des Formats platzen. Es bleibt spannend, mit welchen Neuerungen Sony in State of Play künftig aufwarten wird.