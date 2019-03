Eine Rollenspiel-Legende feiert Jubiläum: Vor 25 Jahren erschien mit The Elder Scrolls - Arena der erste Teil der heute weltweit bekannten Spielereihe. Hersteller Bethesda lässt die Sektkorken knallen und hat Geschenke parat.

Die Zukunft ist bereits mit The Elder Scrolls 6 geplant:

Passend zum Geburtstag öffnet Entwickler Zenimax Online die Pforten von The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited für alle Spieler. Vom 28. März bis zum 3. April ist das Online-Rollenspiel kostenlos spielbar. Der Gratis-Zugang enthält das Basisspiel inklusive der Erweiterung The Elder Scrolls Online - Morrowind. Zudem könnt ihr an der neuen Prolog-Quest für The Elder Scrolls Online - Elsweyr teilnehmen, die die Heimat der Khajiit in den Mittelpunkt rückt.

Die Gratis-Woche ist auf PC, Xbox One und PlayStation 4 ab Donnerstag verfügbar. Für alle, die danach Lust auf Mehr bekommen, hält Bethesda entsprechende Sonderangebote parat. Mehr Infos erhaltet ihr auf Webseite von The Elder Scrolls Online.

Darüber hinaus verschenkt das Unternehmen noch bis zum Sonntag, dem 31. März, den Klassiker The Elder Scrolls 3 - Morrowind mitsamt Erweiterungen für PC. Benötigt wird allerdings zwingend ein Bethesda.net-Konto und der dazugehörigen Bethesda.net-Launcher.

Sobald ihr mit eurem Bethesda-Profil angemeldet seid, könnt ihr dort den Code TES25TH-MORROWIND aktivieren und anschließend über den Launcher das Rollenspiel herunterladen. Weitere Infos gibt es auf der Event-Webseite.

Im Kartenspiel The Elder Scrolls Legends könnt ihr übrigens ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen. Bethesda verschenkt drei Kartenpakete und einen speziellen Kartenrücken für alle Spieler. Greift ihr zu? Und welcher ist eigentlich euer Lieblings-"Elder Scrolls"-Teil? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!