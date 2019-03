Entwicklerstudio Treyarch hat im Rahmen eines Livestreams neue Inhalte für Call of Duty - Black Ops 4 angekündigt, die bereits heute, am 26. März, erscheinen sollen. Macht euch bereit auf eine neue Playlist, eine neue Zombie-Map und drei PS4-exklusive Items für den "Battle Royale"-Modus Blackout.

In dieser neuen Karte geht es den Zombies an den Kragen:

Seid ihr begeisterte Zombie-Jäger? Dann dürftet ihr euch über die Map "Ancient Evil" freuen, die jede Menge neue Herausforderungen verspricht und im Rahmen des heutigen Updates von Call of Duty - Black Ops 4 ins Spiel integriert wird.

Aber das ist lange noch nicht alles: So wird der "Battle Royale"-Modus Blackout mit neuen Items aufgestockt. Zeros EMP-Granate kann kurzzeitg elektronische Geräte lahmlegen, Outriders Bogen kann fortan in Versorgungskisten gefunden werden und die Nahkampfwaffe "Home Wrecker" kann eure Feinde mit nur einem Treffer ausschalten. All diese Waffen sind nach Angaben der englischsprachigen Webseite DualShockers jedoch PS4-exklusiv. PC- und "Xbox One"-Spieler gehen in diesem Fall also leer aus.

Zuletzt hält die Playlist Barebones Einzug in Call of Duty - Black Ops 4. Anders als in den herkömmlichen Multiplayer-Modi werdet ihr in "Barebones" keinen Zugriff auf die Spezialfähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände der Spezialisten haben, weshalb diese Playlist einen eher traditionellen Ansatz verfolgt.

Abseits dieser Neuerungen wurden neue Modi für den "Blackout"-Modus angekündigt, sowie eine Wüsten-Version der Karte "Arsenal", die den Namen "Arsenal Sandstorm" tragen wird. Wann genau die Modi und die Karte veröffentlicht werden sollen, ist bislang aber noch unbekannt.