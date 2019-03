PS Plus: Das sind die Gratis-Spiele im April

Der März nähert sich dem Ende, der April steht vor der Tür. Passend zum Monatswechsel hat Sony die neuen Gratis-Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus bekanntgegeben.

PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im April

Im kommenden Monat dürfen sich vor allem Fans von Action-RPGs und Survival-Aufbauspielen die Hände reiben. Das sind die Gratis-Spiele im April für die PlayStation 4:

The Surge ist ein Soulslike-Rollenspiel, das in einer post-apokalyptischen Zukunft spielt, in der die Menschen ihre Körper mit Augmentierungen verstärkt haben. Conan Exiles ist dagegen ein Open World-Survival-Spiel, in der ihr in einer feindlichen Umgebung überleben müsst, während ihr ein eigenes Lager aufbauen könnt.

Wer sich bislang die Gratis-Spiele vom März noch nicht abgeholt hat, muss sich nun beeilen. Noch bis zum 1. April sind The Witness und Call of Duty 4 - Modern Warfare Remastered zu haben. Die neuen Spiele können ab dem 2. April heruntergeladen werden.

Wie seit März üblich erhalten Mitglieder von PlayStation Plus nur noch Gratis-Spiele für die aktuelle PlayStation-Konsole. Die PlayStation 3 und die PlayStation Vita sind nicht länger Teil der Instant Game Collection.