Die Auswahl der "Games with Gold"-Spiele für April ist nun bekannt. Besonders Sci-Fi-Freunde werden wohl mit der kommenden Auswahl auf ihre Kosten kommen. Aber auch Fans taktischer Spiele haben Grund zum Jubeln.

Schnell zugreifen: Noch stehen die "Games with Gold"-Spiele für März zum kostenlosen Download bereit:

Ab dem 1. April steht "Xbox Live Gold"-Abonnenten der erste Schwung an Gratisspielen zur Verfügung. Dazu gehören wie gewohnt jeweils ein "Xbox One"-Titel sowie ein Spiel für ältere Konsolen aus dem Hause Microsoft.

Den Anfang machen demnächst das Endzeit-Rollenspiel The Technomancer und Star Wars Battlefront 2. Bei letzterem handelt es sich allerdings nicht um den noch relativ aktuellen zweiten Teil, sondern um die ursprüngliche Version von 2005, welche unter eingefleischten "Star Wars"-Anhängern immer noch als der beste Ableger der Battlefront-Reihe gilt.

Nachschub gibt es dann ab dem 16. April mit Outcast - Second Contact, einem Remake des Action-Adventures und "Open World"-Pioniers von 1999, und Ghost Recon - Advanced Warfighter 2, einem Tatikshooter von Ubisoft, seinerzeit erschienen für die Xbox 360. In der April-Auswahl sollte also für jeden etwas dabei sein.

Bitte beachtet, dass die "Xbox One"-Spiele jeweils einen Monat lang zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen, die Spiele für ältere Konsolen rotieren hingegen nach bereits zwei Wochen. Schaut also am besten alle vierzehn Tage in den Store, um keines der Gratisspiele zu verpassen.