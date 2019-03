Sekiro - Shadows Die Twice ist kaum draußen, da wagen schon die ersten Speedrunner, Geschwindigkeitsrekorde im neuen Spiel der Soulsborne-Entwickler aufzustellen. Die Leistung des YouTubers uhTrance ist dabei besonders erstaunlich: Er brauchte für einen Durchlauf nur eine Spielfilmlänge.

uhTrance im Kampf gegen einen der vielen Endbosse.

Eine Stunde, 25 Minuten und 44 Sekunden - diesen Stand wies die Stoppuhr auf, als uhTrance den Japan-Schnetzler mit dem Shura-Ende abschloss. Laut howlongtobeat.com brauchen durschnittliche Spieler dafür zwischen 30 und 50 Stunden, je nachdem wie gut oder schlecht sie sich gegen die bockschweren Gegner schlagen.

Während für gewöhnlich solche Rekordzeiten nur mit Glitches und Bugs erreicht werden, schaffte es der YouTuber tatsächlich nur durch reines Können. Wie ihr unten im Video sehen könnt, sparte uhTrance viel Zeit dadurch, dass er Zwischensequenzen übersprang, dutzende Gegner ignorierte und viele Gebiete mit seiner Agilität schnell hinter sich brachte. Die Bosskämpfe dagegen musste er bestreiten, aber auch das gelang ihm.

Auch wenn knapp 90 Minuten nach einem Weltrekord klingen, war der Durchlauf nicht perfekt. Hier und da hätte der YouTuber noch mehr Zeit sparen können. Es ist davon auszugehen, dass die Zeit demnächst noch übertroffen wird - von jemand anderem oder ihm selbst.

Speedruns machen darüber hinaus nicht die einzige beachtliche Wettkampfkategorie bei den "From Software"-Spielen aus. Erst letztens zockte ein Spieler Demon's Souls bis Bloodborne durch, ohne dabei einen einzigen Treffer zu kassieren.

Sekiro erschien am 22. März für PlayStation 4, Xbox One und PC. Wie findet ihr das Spiel bisher? Findet ihr es schwerer als die anderen Spiele? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!