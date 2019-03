The Elder Scrolls - Blades ist in die "Early Access"-Phase übergegangen und damit ab sofort für iPhone und Android erhältlich. Doch es gibt einen Haken, denn ohne Einladung könnt ihr nicht spielen.

Ursprünglich hätte The Elder Scrolls - Blades noch im Jahr 2018 veröffentlicht werden sollen, doch Bethesda entschied sich noch im November letzten Jahres das Rollenspiel auf Anfang 2019 zu verschieben. Jetzt hat die Wartezeit endlich ein Ende gefunden, denn wie Bethesda auf Twitter verkündet, ist The Elder Scrolls - Blades auf iPhone und Android in die "Early Access"-Phase übergegangen. Das Problem: Ohne Einladung des Entwicklerstudios kommt ihr nicht weit.

As part of our #TES25 celebration, we're excited to announce that The Elder Scrolls: #Blades is officially in Early Access!



Ready to play? We're inviting players in waves, so make sure to keep an eye on your email for the invite.



