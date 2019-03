Die nächste PlayStation liegt wohl nicht mehr in allzu weiter Ferne. Immer wird wild darüber diskutiert, mit welchen Neuerungen die nächste Konsolengeneration aufwarten wird. Derzeit kursiert ein Bild im Internet, welches die Gerüchteküche wieder anheizen könnte.

(Bildquelle: boards.4channel.org)

Auch wenn Sony bisher noch nicht offiziell den Nachfolger der PlayStation 4 angekündigt hat, so kann dennoch davon ausgegangen werden, dass das nächste Konsolenprojekt bereits in Arbeit ist. Traditionell dürfte deshalb mit der nächsten PlayStation auch ein neuer, überarbeiteter Dualshock-Controller erwartet werden. Aktuell geistert obiges Bild durchs Internet, welches angeblich das Gamepad der kommenden Sony-Konsole zeigen soll.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Sony eine Neuauflage der ersten PlayStation:

Sofern es sich tatsächlich als das Gamepad der kommenden PlayStation herausstellen sollte, dann hat sich Sony einige interessante Änderungen für das neue Controller-Modell überlegt: Statt eines Touchpads ist hier offenbar ein Touchscreen verbaut, für welchen das Unternehmen bereits 2018 ein entsprechendes Patent angemeldet hat. Zudem wirkt der Controller deutlich bulliger, und erinnert stärker an die Konkurrenz von Microsoft. Ansonsten bleibt das Gamepad dem bewährten Design treu.

Woher das Bild allerdings ursprünglich stammt, ist unbekannt. Folglich kann über die Echtheit des Fotos nur spekuliert werden. Auch wenn das Bild zunächst sehr authentisch wirkt, so könnte es sich in nächster Zeit durchaus als Fälschung erweisen. Das angeblich neue Design des nächsten Dualshock-Controllers ist also nur mit größter Vorsicht zu genießen.