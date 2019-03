Vor zwei Tagen erschien das Indie-Rollenspiel Outward auf Steam, PlayStation 4 und Xbox One. Auch wenn das Spiel neben großen Produktionen eher unter dem Radar läuft, erfreut es sich anscheinend einiger Beliebtheit. Das zeigen die aktuellen Verkaufs-Charts auf der Plattform.

Outward: Das Erkunden der Welt im Video

Outward ist ein "Open World"-Rollenspiel vom Indie-Entwickler Nine Dots, vertrieben vom Publisher Deep Silver. Es erinnert auf den ersten Blick an Fantasy-Klassiker wie Gothic und ist auch in Sachen Gameplay zumindest vergleichbar. In Outward rätselt, entdeckt und kämpft der Spieler, nutzt Schwert und Schild, aber auch Magie.

Eine Besonderheit an Outward: Das Spiel lässt sich vollständig zu zweit spielen. Und das nicht nur online, sondern auch im Splitscreen an einem Bildschirm. Vielleicht einer der Gründe, warum Outward derzeit so viele Spieler anzieht. Denn in den Verkaufs-Charts von Steam rangiert es auf Platz vier, direkt hinter Sekiro – Shadows Die Twice. In den Bewertungen auf Steam erhält es derweil den Status "größtenteils positiv", während Outward auf Metacritic sowohl im Presseschnitt als auch bei den Usern im Mittelfeld angesiedelt ist.

Outward könnt ihr seit dem 26. März auf Steam erwerben. Zum aktuellen Zeitpunkt kostet es dort 39,99 Euro. Werdet ihr es euch zulegen? Und wenn ja, habt ihr Lust darauf, es im Koop auszuprobieren? Schreibt es uns gern in die Kommentare!