Borderlands 3: Der Enthüllungs-Trailer ist da, und hat Überraschungen parat

Was bisher noch ein offenes Geheimnis war, hat sich jetzt endgültig bestätigt: Mit einem Enthüllungs-Trailer präsentiert Entwickler Gearbox das lang ersehnte Sequel zur Borderlands-Reihe, Borderlands 3.

Borderlands 3 - der erste Trailer: Waffen, Gegner und Koop-Action

In gewohnt witziger und überzogener Cartoon-Manier präsentiert sich Borderlands 3 im ersten Trailer. Entwickler Gearbox enthüllte das Spiel heute im Rahmen der PAX East und sprach davon, dass 2019 das Jahr von Borderlands 3 werden würde.

Im Trailer seht ihr die vier neuen Vault-Hunter, ein paar alte Bekannte aus vorherigen Spielen und jede Menge mächtige Wummen. Eine große Überraschung: Offensichtlich beschränkt sich Borderlands 3 nicht mehr auf einen Planeten, sondern findet auf mehreren, verschiedenen Himmelskörpern statt.

Gearbox merkte im Zuge der Ankündigung ebenso an, dass am 3. April weitere Infos folgen werden, ihr könnt also weiterhin gespannt sein.

