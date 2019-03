Selten ließ eine Serie so viele Hauptcharaktere sterben wie Game of Thrones und mindestens genauso selten sorgten Spiele für so viele Bildschirmtode wie die Soulsborne-Ableger. Kein Wunder, dass Gerüchten zur Folge Serienschöpfer George R. R. Martin und Entwickler From Software an einem gemeinsamen Projekt tüfteln sollen.

Mit Iron from Ice bekam das "Game of Thrones"-Franchise bereits einen Videospielableger spendiert:

Die entsprechenden Gerüchte um eine Zusammenarbeit der beiden Größen streute Jonathan Downey, auch bekannt als der YouTuber Spawn Wave. Laut eigenen Abgaben haben seine Recherchen, unterfüttert mit Informationen des Brancheninsiders Liam Robertson, ergeben, dass bei From Software ein derartiges Spiel in der Mache sei.

Orientieren soll sich das Spielprinzip stark an den Vorgaben des Fantasy-Epos: In einem "Open World"-Spiel sollt ihr in die Rolle eines Kriegers schlüpfen können und so in Martins fiktiver Welt diverse Schlachten austragen. Dabei sind natürlich auch eure Feinde entsprechend gerüstet: Die Anführer der gegnerischen Armeen sollen über besondere Kräfte verfügen und euch so das Leben schwer machen. Schafft ihr es, einen eurer Widersacher ins Jenseits zu befördern, dann winken euch selbst dessen besondere Kräfte.

Zwar lag Downey Wave bereits in der Vergangenheit beispielsweise mit der Prognose einer gemeinsamen Konsole von Sega und Google kräftig daneben, anders jedoch Robertson: Als Insiderinformant scheint dieser zunächst vertrauenswürdiger, da allerdings weder Martin noch From Software bisher etwas über eine solche Kooperation verlauten ließen, handelt es sich hierbei bestensfalls und Gerüchte.

Schon seit Längerem heißt es, dass From Software an zwei nicht näher bekannten Spielen arbeiten würde. Bei einem davon könnte es sich demnach um die Versoftung des "Game of Thrones"-Stoffes handeln. Ob sich dieses Gerücht tatsächlich bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten. Die anstehende E3 im Juni könnte jedoch eventuell Licht ins Dunkel bringen.