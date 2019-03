Wer auf der Suche nach einem spannenden Horrorspiel ist, der sollte Visage näher unter die Lupe nehmen. Rollenspiel-Beigeisterte können hingegen einen Blick auf Kingdom Come - Deliverance werfen. Beide Videospiele befinden sich momentan auf Steam im Angebot.

So spielt sich Visage:

In Visage erkundet ihr aus der Egoperspektive die Räumlichkeiten eines zunächst scheinbar gewöhnlichen Wohnhauses. Doch das Gebäude weist eine gar schreckliche Vergangenheit auf, welcher ihr nach und nach auf die Spur kommen könnt. Zwar befindet sich das Horrorspiel noch im Early Access, doch bei 88 Prozent positiver Nutzer-Reviews auf Steam scheinen die meisten Spieler bereits von Visage überzeugt zu sein. In dem Special: "Visage - Der Terror von P.T. in neuem Gewand?" erfahrt ihr, warum das Horrorspiel Potential hat. Für einen Preis von derzeit 16,79 Euro kann das unheimliche Videospiel in eure Steam-Bibliothek wandern.

Taucht ein ins mittelalterliche Böhmen:

Weitaus weniger beängstigend, dafür mit einer wunderschönen offenen Spielwelt glänzt Kingdom Come - Deliverance. Als Heinrich, Sohn eines einfachen Schmieds, erkundet ihr Böhmen zu Zeiten des Mittelalters und löst eine Vielzahl von Quests, deren Verlauf ihr nicht selten selbst bestimmen könnt. Gerade geschichtsinteressierte Spieler dürften aufgrund historischer Charaktere und akkurat nachgebildeter Bauten Gefallen an dem Adventure finden.

Im Test: "Kingdom Come - Deliverance - Es fühlt sich wie Arbeit an" konnte das Spiel zwar nicht ganz überzeugen, dafür erfahrt ihr in der Kolumne: "Mal unter uns - Darum liebe ich Kingdom Come - Deliverance", warum es vielleicht dennoch eine Chance verdient hat. Das Rollenspiel befindet sich momentan für 24,99 Euro auf Steam im Angebot.

Wollt ihr euch Visage nicht entgehen lassen, solltet ihr schnell zuschlagen. Das Horrorspiel befindet sich nur noch bis zum 30. März um 18 Uhr im Angebot auf Steam. Kingdom Come - Deliverance könnt ihr bis zum 1. April zum rabattierten Preis abstauben.