Strategieveteranen haben Grund zum Jubeln: Blizzard Entertainment legt seine Klassiker Warcraft - Orcs & Humans und Warcraft 2 neu auf, welche ab sofort bei GOG.com erhältlich sind. Wir verraten euch, an welchen Stellschrauben für die aufpolierten Versionen gedreht wurde!

Auch der dritte Teil der Warcraft-Reihe soll 2019 als Neuauflage erscheinen:

Menschen und Orks kämpfen in Warcraft - Orcs & Humans um die Vorherrschaft in der serienbekannten Welt von Azeroth. Vor 25 Jahren - also 1994 - erblickte das Spiel das Licht der Welt. Grund genug für Blizzard also, dem hauseigenen Strategieklassiker neues Leben einzuhauchen. Laut der Website GOG.com, auf welcher die neue Version ab sofort verfügbar ist, soll das Spiel "vollständig optimiert, um auf heutigen Betriebssystemen (Windows und macOS X) sofort einsatzbereit zu sein". Die Neuauflage ist für 5,29 Euro zu haben.

Ebenfalls einen neuen Anstrich bekommt der Nachfolger Warcraft 2. Hier habt ihr die Wahl zwischen einer Version mit SVGA-Auflösung und Battle.net-Zugang und einer hoch auflösenden, dafür aber nur mit LAN-Multiplayer ausgestatten Ausführung. Der zweite Teil ist zudem nur für Windows-Besitzer zu haben, dafür könnt ihr hier allerdings eure Schlachten auch auf die offene See verlagern und habt mehr Rassen als im Vorgänger zur Auswahl. Natürlich kommt das ganze vollständig mit dem Basisspiel Tides of Darkness und der Erweiterung Beyond the Dark Portal daher. Kostenpunkt: 8,89 Euro.

Wollt ihr das volle Warcraft-Programm auskosten, dann stehen euch die beiden GOG-Versionen auch als Bundle zum Preis von 13,29 Euro zur Verfügung. Freut ihr euch über die Neuauflage? Welchen von beiden Teilen werdet ihr euch holen? Oder bleibt ihr lieber bei World of Warcraft? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!