Wie Publisher Funcom in einer Pressemitteilung verkündet, soll das Echtzeit-Strategiespiel Conan Unconquered am 30. Mai 2019 in zwei verschiedenen Editionen für den PC erscheinen. Mit welchen Features das Spiel auftrumpfen will und zu welchen Preisen ihr Conan Unconquered bereits vorbestellen könnt, erfahrt ihr jetzt!

Eine Vielzahl an Einheiten und ein gigantischer Koloss im Ankündigungstrailer:

Conan Unconquered ist ein Echtzeit-Strategiespiel im "Conan"-Universum, das von "Command & Conquer"-Veteranen bei Petroglyph entwickelt wird und sich vor allem mit Survival-Aspekten von traditionellen Strategiespielen abzuheben versucht. Eine weitere Besonderheit stellt der Multiplayer dar, bei dem ihr eure Basis zusammen mit einem Freund hochziehen könnt.

"Conan Unconquered ist kein typisches Echtzeit-Strategiespiel. Wir nennen es Survival-Echtzeit-Strategiespiel, in dem man nicht nur eine Basis baut und von dort aus seine Gegner angreift, sondern die eigene Basis ständig von einfallenden Gegnern attackiert wird, die mit der Zeit immer rücksichtsloser und gefährlicher werden. Wir freuen uns auch auf den Multiplayer-Coop, der es den Spielern erlaubt, gemeinsam eine Basis zu errichten und eine Armee aufzustellen, um sich zusammen gegen die Horden zur Wehr zu setzen. In einem RTS als Team zu spielen fühlt sich extrem gut an und wir möchten diese Erfahrung in den Vordergrund stellen“, verkündet Chuck Kroegel, CEO vom Entwicklerstudio Petroglyph.

Conan Unconquered soll am 30. Mai in zwei verschiedenen Editionen auf Steam veröffentlicht werden. Die Standard-Version beinhaltet das Hauptspiel und schlägt mit einem Preis von 30 Euro zu Buche. Für die zehn Euro teurere Deluxe-Edition erhaltet ihr zusätzlich zum Spiel folgende Extras:

Kalanthes, eine magiebasierte Heldeneinheit

Eine mysteriöse Heldeneinheit

Soundtrack zum Spiel

Originales eBook zu Conan Unconquered

Voraussichtlich am 30. Mai bekommen Strategiespiel-Fans mit Conan Unconquered geeigneten Nachschub für den PC. Im Spiel müsst ihr euch durch den Bau von Verteidigungsanlagen und der Rekrutierung von Einheiten gegen immer mächtigere Wellen von einfallenden Gegnern behaupten. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr von Conan Unconquered haltet!