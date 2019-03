Die Ankündigung zu Borderlands 3 hat große Wellen geschlagen. Die Entwickler versprechen noch mehr Waffen, Wahnsinn und coole Charaktere. Indes haben sich die Fans den Trailer unzählige Male angeschaut und eine spannende Theorie aufgestellt. Angeblich soll sich das Release-Datum von Borderlands 3 schon die ganze Zeit vor unserer Nase befinden.

Borderlands 3: Waffen, Gegner und Koop im Enthüllungstrailer

Denn an zwei Stellen im Trailer tauchen verräterische Zahlen auf. An den Stellen 1:41 Minuten und 1:51 Minuten sind die Ziffern „01“ und „10“ zu sehen. Sie sind an Gebäuden vergleichsweise gut versteckt und scheinen auf den ersten Blick willkürlich. Jedoch verstecken die Entwickler gern Nachrichten in ihren Trailern. Ein großer Teaser zu Borderlands 3 hatte bereits geheime Codes gebracht.

Nun sollen die Zahlen laut den Fans entweder auf den 1. Oktober oder den 10. Januar hindeuten. Keine abwegige Theorie, jedoch immer noch eine Theorie. Bis Gearbox offiziell einen Release-Termin bekanntgibt, müssen wir weiter rätseln. Vielleicht gibt es ja auch noch einige Hinweise im Trailer, die bislang unter dem Radar geflogen sind.