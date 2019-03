Der 26-jährige Tyler Barriss wurde vor wenigen Tagen vor einem Gericht in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich im vergangenen Jahr zu 51 Anklagepunkten schuldig bekannt. Grund für seine Verhaftung war aber ein Swatting-Anruf, bei dem sein Opfer durch Schüsse der Polizei umgekommen ist. Dabei ging es um eine Wette in Höhe von 1,50 Dollar in Call of Duty: WW2.

Call of Duty - WW2: "United Front": Trailer zum dritten DLC

Der tödliche Vorfall egeignete sich schon vor knapp zwei Jahren. Nach einem Streit in dem Shooter rief Barriss bei der Polizei an und nannte die vermeintliche Adresse des anderen Spielers als Ort einer Geiselnahme. Laut seiner Aussage hätte der Bewohner des Hauses bereits seinen Vater getötet und würde nun den Rest seiner Familie als Geisel halten. Die Adresse war jedoch nicht die, des anderen CoD-Spielers, sondern des 28-jährigen Andrew Finch, der nichts mit der Wette zu tun hatte. Finch wurde beim Stürmen der vermeintlichen Geiselnahme erschossen.

Zu diesem Vorfall gesellen sich noch Bombendrohungen gegen das Dallas Convention Center sowie eine Highschool in Florida und die Federal Communications Comission. Der Polizist, der Finch erschossen hatte, wurde nicht angeklagt. Die Familie des Verstorbenen klagt aktuell aber noch gegen die Stadt.