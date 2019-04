Automatische Geschütze und Heildrohnen sind zwar in The Division 2 sehr nützlich, aber ein Gadget wird von vielen Spielern vermisst: Sie wünschen sich eine ganz normale Taschenlampe.

Wer schon ein wenig Zeit in The Division 2 verbracht hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Nächte mitunter sehr dunkel werden. Vor allem in manchen Häusern lässt sich dann teilweise nicht einmal mehr der Spielercharakter gut erkennen, geschweige denn die Umgebung. Normalerweise würde hier eine Taschenlampe helfen, allerdings ist diese offenbar im Umfang eines Division-Agenten nicht enthalten. Grund genug für die Spieler, eine dringende Änderung des Status Quo herbeizuwünschen.

In zahlreichen Reddit-Beiträgen zeigt sich so mancher Nutzer erstaunt darüber, dass der eigene Charakter über jede Menge High-End-Technologie verfügt, aber für eine mobile Lichtquelle offenbar kein Platz mehr gewesen ist. Wobei das nicht ganz stimmt. Dem Nutzer Bobaaganoosh ist aufgefallen, dass an der Einsatzweste seines Agenten eine Taschenlampe befestigt ist. Sie lässt sich halt nur nicht nutzen.

Aus diesem Grund bitten derweil nicht wenige Spieler Entwickler Ubisoft Massive darum, mit einem kommenden Patch Taschenlampen in The Division 2 zu integrieren. Zwar entscheidet ihr Fehlen nicht über Leben und Tod wie ein anderer Bug, aber praktisch wäre es schon. Bis dahin gilt es kreative Lösungen zu finden: Etwa ohne Mündungsfeuerdämpfer in dunkle Gänge zu schießen, Hand- und Brandgranaten zu benutzen oder schlicht die Helligkeit des Spiels oder des Monitors zu erhöhen.

Die Entwickler haben sich bislang noch nicht zu dieser Thematik genau geäußert. Allerdings haben sie bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie immer versuchen, gute Community-Ideen umzusetzen. Gut möglich also, dass es schon bald in The Division 2 eine Taschenlampen-Funktion gibt.