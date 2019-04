Anlässlich der PAX East hat Obsidian Entertainment ausführliche Spielszenen aus The Outer Worlds präsentiert. In gut zwanzig Minuten zeigen die Entwickler das Kampfsystem, zwei Begleiter und vieles mehr.

(Quelle: YouTube, MrRedRivers)

Während sich Bethesda zuletzt mit Fallout 76 an einer Online-Welt versucht hat, bleibt Obsidian mit The Outer Worlds seinen Wurzeln treu. Die Entwickler von Fallout - New Vegas setzen auch bei ihrem neuen Spiel auf eine Singleplayer-Erfahrung mit einer gehörigen Prise Rollenspiel. Im Rahmen der PAX East 2019 in Boston hat das Entwicklerstudio nun einen intensiven Einblick in The Outer Worlds gewährt.

Die Spielszenen stammen aus einer Alpha-Version des Spiels, sprich viele Dinge sind noch unfertig oder funktionieren nicht so wie eigentlich geplant. Bis zur Veröffentlichung des Rollenspiels im Sommer oder Herbst 2019 ist zum Glück noch etwas Zeit, um die Baustellen zu beheben.

Die Präsentation beginnt in Byzantium, einer der Schauplätze von The Outer Worlds, der als "Stadt der Elite" bekannt ist. Dort ist der Spieler gerade mit seinen Begleitern Nyoka und Felix unterwegs, um den einen oder anderen Auftrag abzuschließen. In den gut zwanzig Minuten gehen die Entwickler anschließend auf das Dialogsystem mit verschiedenen Antworten, die spielerischen Freiheiten und das Kampfsystem ein.

Bei Letzterem gibt es neben dem klassischen Arsenal auch ein paar besondere Waffen, wie zum Beispiel den "Mandibular Rearranger". Mit diesem lassen sich die Gesichter der Gegner komplett verzerren. Entstanden ist die Waffe aus einem Bug heraus, der dafür gesorgt hat, dass sämtliche NPC-Gesichter unkenntlich dargestellt worden sind.

The Outer Worlds ist übrigens für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung. Zum Thema Mods heißt es von Obsidian Entertainment, dass es zu Beginn noch keine Unterstützung geben wird. Diese könnte aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen.