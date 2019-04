Nun ist es offiziell: Ab dem 19. September 2019 könnt ihr voraussichtlich mit der Mini-Version des Sega Mega Drive in Nostalgie verfallen. Mit am Start sind Spieleklassiker wie Sonic the Hedgehog und Ecco the Dolphin.

Nachdem Nintendo mit dem SNES Classic Mini und dem Mini-NES vorgelegt hat und auch Sony eine kleine Neuauflage der PlayStation veröffentlichte, legt Hersteller Sega in diesem Jahr nach.

Mit einer Pressemitteilung verkündet das Unternehmen das Release-Datum der Neuauflage einer alten Konsole: In Form eines Liebesbriefes erinnert der Hersteller an die schöne Zeit, die Spieler mit dem Mega Drive hatten und welche tollen Spiele sie damals als Kind auf ihr gespielt haben. Neben nostalgischen Gefühlen, gibt es aber auch handfeste Informationen: Für den Preis von 79,99 Euro soll die voraussichtlich ab dem 19. September erhältliche "Plug and Play"-Konsole ein schlankeres Design und eine höhere Prozessorleistung haben als das Original. Außerdem verspricht die Meldung ein Spielpaket von 40 Titeln, von denen zehn bereits bekannt sind:

Welche weiteren Titel anstehen, bleibt bisher reine Spekulation. Wir freuen uns jedenfalls, dass ein weiterer Konsolenklassiker einen Platz in der Reihe Mini-Konsolen findet. Ihr euch auch? Sagt uns doch in den Kommentaren, welche Spiele ihr euch noch wünschen würdet!