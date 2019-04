Seit 1. und bis zum 8. April habt ihr in Rainbow Six - Siege die Möglichkeit, an einem zeitbegrenzten, magischen Event teilzunehmen. Wir verraten euch, was dort Besonderes auf euch wartet.

Diese zeitexklusiven Neuerungen gibt es derzeit in Rainbow Six - Siege:

Auf der klassischen Flugzeug-Karte in überarbeiteter Fassung könnt ihr euch seit dem 1. April im Rahmen des "Rainbow is Magic"-Events in Rainbow Six - Siege auf Rettungsmission begeben und einen Teddybären vor seiner Entführung bewahren.

Um dies zu bewerkstelligen, stehen euch insgesamt 13 Plüschtiere und Spielzeugsoldaten zur Auswahl, darunter Recruit, Montagne, Blackbeard, Ash, Thermite, Thatcher, Sledge, Smoke, Castle, Kapkan, Bandit, Frost und Tachanka.

Doch damit nicht genug: Anlässlich des Events erwarten euch außerdem 17 neue Items, welche sich rund um das Thema Spielzeug, Einhörner und Co. drehen. Ebenfalls neu hinzu kommen diverse Outfit-Gegenstände, welche ihr für eure Spielcharaktere erwerben könnt.

Kuriose Goodies gibt es also zuhauf. Loggt ihr euch noch während dieser Woche ein, erhaltet ihr außerdem ein kostenloses Event-Paket sowie die Option, noch weitere freizuspielen. Alternativ könnt ihr die Pakete auch für jeweils 300 R6 Credits erstehen.

Bis zum 8. April habt ihr noch die Möglichkeit, euch in dem bunten Plüschuniversum auszutoben - danach kehrt wieder Normalität in Rainbow Six - Siege ein. Ihr solltet euch also ranhalten, sofern ihr alle exklusiven Gegenstände freischalten wollt!