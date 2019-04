Epic Games präsentierte im Rahmen der Game Developers Conference 2019 (kurz GDC) eine Tech-Demo, die eindrucksvoll zur Schau stellt, zu welchen Leistungen die „Next Gen“-Konsolen PS5 und Xbox Scarlett imstande sein könnten.

Ob herabbröckelnde Fassaden, dichte Staubwolken, einstürzende Außenmauern oder völlig zerstörte Gebäude, das neue, aber zunächst noch im Early Access befindliche Zerstörungssystem der Unreal Engine scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Im obigen Video könnt ihr einen Blick auf die sogenannte „Chaos“-Demo von Epic Games werfen. Zu sehen ist ein Mech, der Jagd auf einen flinken Roboter macht und dabei eine ganze Stadt in Schutt und Asche legt.

"Wie auf der GDC 2019 während 'State of Unreal' auf der Bühne enthüllt, ist 'Chaos' das neue Hochleistungsphysik- und Zerstörungssystem, das als Early Access in die Unreal Engine 4.23 kommt. Dies ist ein vollständiges Playthrough einer Echtzeit-Tech-Demo, die in der Welt von Robo Recall spielt. Mit 'Chaos' können die Nutzer kinoreife Darstellungen in Echtzeit in Szenen mit massiven Zerstörungen erzielen, zusammen mit einer beispiellosen Kontrolle über die Erstellung von Inhalten durch die Künstler“, teilt Epic Games in der Videobeschreibug auf YouTube mit.

Derlei Physikberechnungen beanspruchen natürlich jede Menge Leistung, jene die „Current Gen“-Konsolen nur schwer stemmen können. Dass PS5 und Xbox Scarlett über ausreichende Hardware-Power verfügen werden, ist aber nicht unwahrscheinlich. Wie Kotakus Jason Schreier auf ResetEra berichtet, geht er davon aus, dass die "Next Gen"-Kosnolen in jedem Fall eine Leistungsstärke von über 10,7 teraFLOPS mit sich bringen werden. Im Vergleich erreicht die PS4 Pro gerade Mal 4,2 und die Xbox One X 6 teraFLOPS.

Sollten die "Next Gen"-Konsolen doppelt so leistungsfähig sein wie die "Current Gen"-Konsolen, bekommt ihr Szenen wie diese nicht länger nur in Videos zu Gesicht, sondern könnt voraussichtlich selbst für derlei großflächige Zerstörungen in Videospielen sorgen.