Anlässlich der Filmpremiere von "Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu" plant Burger King, die Pokémon-Spielzeuge als Menü-Beigabe wieder einzuführen. Damit kehrt eine legendäre Aktion zurück, offenbar auch nach Deutschland.

Am 9.Mai macht Pikachu die Menschenwelt als Detektiv unsicher:

Dass Burger King des Öfteren Kinderspielzeuge zu Filmstarts anbietet, ist nichts Neues. Pokémon-Spielzeug hat allerdings einen legendären Stellenwert. Damals im Jahre 1999, zur Veröffentlichung von "Pokémon - Mewtu schlägt zurück", bot das "Fast Food"-Unternehmen erstmals in Zusammenarbeit mit der Pokémon Company spezielles Spielzeug zu Menüs an.

Diese Figuren samt der goldenen Pokémon-Karten gelten seitdem als wertvolle Schätze bei den Fans und haben heute zudem einen hohen Sammlerwert. Wie Game Rant berichtet, erwartet die Fans jetzt, 20 Jahre später, offenbar ein Wiedersehen mit den Taschenmonster.

Quelle: Burger King

Zu jedem King JR Meal wird es demnächst eine von sechs Figuren geben, passend zum Film, der auf dem "Nintendo 3DS"-Spiel Meisterdetektiv Pikachu basiert. Dazu gehören Krakeelo, Bisasam, Detektiv Pikachu, Arkani, Enton und Mewtu. Auf unsere Anfrage teilte uns Burger King mit, dass die Aktion nicht nur in Amerika stattfinden wird, sondern auch Mitte April nach Deutschland kommen wird.

Wie lange die Aktion gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt, Pokémon-Fans sollten sich daher beeilen, um eines der Spielzeuge abzustauben und sich passend auf die Premiere am 9. Mai 2019 einzustimmen.

Was haltet ihr von der Aktion? Welches Pokémon werdet ihr euch definitiv holen, also abseits von Mewtu natürlich? Seid ihr auf den Film gespannt oder skeptisch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!