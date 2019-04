Obwohl Epic Games mit deren Politik der Exklusivspiele viel Kritik einheimsen mussten, will das Unternehmen den Kurs nicht wechseln. Nun hat sich der CEO Timothy Sweeney persönlich zu der umstrittenen Praxis geäußert.

Via Twitter äußerte sich "Epic Games"-Chef Sweeney nun zu erneuten Vorwürfen gegenüber der Exklusivspielpolitik, nachdem ihn der Nutzer "burningphoenix" mit der Aussage von Steve Allisons auf der vergangenen GDC konfrontierte, man wolle zukünftig weitere "Metro - Exodus"-Fehler vermeiden. Das Spiel konnte vor Release zwar bei der Konkurrenzplattform Steam vorbestellt werden, erschien dann allerdings aufgrund eines Exklusivdeals mit dem Entwickler nur im Epic Games Store.

We've had a lot of discussions about this since GDC. Epic is open to continuing to sign funding / exclusivity deals with willing developers and publishers regardless of their previous plans or announcements around Steam.