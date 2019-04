Für den "Battle Royale"-Shooter Apex Legends ist jüngst ein Update erschienen, das den gesamten Account-Fortschritt so mancher Spieler löscht. Das Entwicklerstudio Respawn Entertainment arbeitete mit Hochdruck an einer Lösung und hat das Problem nach eigenen Angaben mittlerweile behoben.

Am Mittwoch, dem 3. April, wurde ein Update für Apex Legends veröffentlicht, das im Grunde nur einige "Quality of Life"-Anpassungen und diverse Fehlerbehebungen beinhalten sollte. Stattdessen hat das Update den Account einiger Spieler zurückgesetzt, womit jegliche erzielte Fortschritte verloren gingen.

Der Fehler wurde mehrfach gemeldet. Wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, hat Respawn Entertainment im Zuge dessen einige Server offline genommen und sich an die Arbeit gemacht, um das schwerwiegende Problem so bald wie möglich zu beheben. In der Zwischenzeit riet das Entwicklerstudio via Twitter von Ingame-Käufen und Herstellungen ab.

Fix is now live on all platforms and your progression up to the time Patch 1.1 went live is safe and sound and been restored. More details here: https://t.co/yZZzIaZBBi