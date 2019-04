Minecraft: Beeindruckende Mod sorgt für schönes Licht

Und ein Modder sprach: Es werde Licht! Ein neues Shader-Pack für Minecraft sorgt für beeindruckende Echtzeitbeleuchtung, die das Klötzchenspiel in ein neues Licht rückt.

Minecraft gehört sicherlich nicht zu den optisch beeindruckendsten Videospielen der Welt. Mit Modifikationen lässt sich die Optik jedoch um einiges verbessern - nicht nur auf der Texturenseite. Die neueste Erweiterung des Shader-Packs SEUS PTGI ermöglicht Minecraft sogar die Nutzung der Echtzeitbeleuchtungstechnologie Path-Tracing.

Path-Tracing berechnet im Gegensatz zu Ray-Tracing, bei dem einzelne Strahlen im Fokus stehen, mehrere Bündel Strahlen auf einmal, um eine glaubwürdigere Beleuchtung zu erzeugen. Im Falle von Minecraft sieht das wie folgt aus:

