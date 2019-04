Borderlands 3: Review-Bombing der Vorgänger auf Steam

Sämtliche "Borderlands"-Ableger werden zurzeit auf Steam mit negativen Reviews übersät. Der Grund für das Review-Bombing: Boderlands 3 erscheint zeitexklusiv für den Epic Games Store.

Im Trailer zu Borderlands 3 geht es ordentlich zur Sache:

Ein weiteres Mal verleihen verärgerte PC-Spieler ihrem Frust aufgrund der "Epic Games Store"-Exkusivität eines Videospiels Ausdruck. Zuletzt wurden die direkten Vorgänger von Metro - Exodus mittels negativer Nutzer-Reviews auf Steam abgestraft, weil der dritte Ableger der Reihe zeitexklusiv für den Epic Games Store erschienen ist.

Dieses Mal trifft es sämtliche, bereits erhältliche "Borderlands"-Ableger auf Steam. Der Grund hierfür ist ähnlich: Borderlands 3 soll nach seiner Veröffentlichung sechs Monate lang exklusiv im Epic Store erhältlich sein. Erst nach dieser Zeitspanne wird Borderlands 3 voraussichtlich auch auf Steam erscheinen.

Borderlands 2: Review-Überblick, Quelle: Steam

Das stößt vielen Fans der Reihe sauer auf. Eine große Anzahl jüngst veröffentlichter, negativer Bewertungen lässt sich bei Borderlands - Game of the Year, Borderlands - Game of the Year Enhanced, Borderlands 2, Borderlands - The Pre-Sequel und nahezu jedem DLC feststellen. Dabei fallen aber nicht sämtliche Reviews negativ aus. Stattdessen steuert so mancher Spieler gegen die negative Review-Flut an, verlautbart seinen Frust aber dennoch innerhalb der Kommentarsektion.

Borderlands 3 soll voraussichtlich am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Auf dem PC erscheint der Loot-Shooter zunächst exklusiv für den Epic Games Store. Wie sich den Bewertungen auf Steam entnehmen lässt, gefällt das vielen PC-Spielern gar nicht.