Es ist eines der meistgespielten Spiele der Welt und ein Dorn im Auge von Prinz Harry. Der 34-Jährige sieht in Fortnite eine große Suchtgefahr und würde es am liebsten verbieten.

Obwohl es Fortnite so gesehen noch gar nicht so lange gibt, ist der "Battle Royale"-Part des "Third Person"-Shooters längst in der Popkultur fest etabliert. Das Massenphänomen bringt Kindern das Tanzen bei und ist mitunter sogar in Bewerbungsgesprächen von Relevanz.

Es gibt jedoch auch eine Schattenseite: Schulen machen Fortnite für eine gesteigerte Aggression der Kinder verantwortlich und manche Eltern schicken ihre Sprösslinge in Entziehungskliniken, da diese süchtig geworden sind und andere Tätigkeiten vernachlässigen.

Auch der britische Prinz Harry sieht in Fortnite eine große Gefahr für die Kinder, wie die englische Webseite Express berichtet. Während einer Veranstaltung des YMCA (Young Men’s Christian Association, zu deutsch Christlicher Verein junger Männer) diskutierte der 34-Jährige mit Experten über die Gefahr von süchtig machenden Videospielen und Social Media.

In Bezug auf Fortnite fordert Harry ein Verbot des Spiels. "Es ist entwickelt worden, um abhängig zu machen. Eine Sucht, dich so lange wie möglich vor einem Computer zu halten. Es ist so unverantwortlich", so der Herzog von Sussex. Eltern sollten lieber darauf achten, dass ihre Kinder mehr Zeit draußen verbringen. Er gibt jedoch zu, dass das einfacher gesagt ist als getan.

Der zweite Sohn von Prinzessin Diana sieht bei den sozialen Medien ebenfalls Nachholbedarf. Er warnt vor einer "globalen Epidemie", die die Gesundheit junger Menschen beeinträchtigen wird.