Die Gratis-Aktion im Epic Games Store wird weiter fortgesetzt. Ab sofort ist das Rätselspiel The Witness kostenlos zu haben. In zwei Wochen wird das Angebot erneut wechseln.

Das Rätselspiel The Witness bringt eure grauen Zellen zum Rauchen:

Um die eigene Vertriebsplattform weiter in den Fokus zu rücken, hat Epic Games das nächste Gratis-Spiel freigeschaltet. Bis zum 17. April 2019 habt ihr Zeit, euch das Rätselspiel The Witness komplett kostenlos zu sichern. Einmal aktiviert, wird das Spiel eurem Konto gutgeschrieben und kann zu jederzeit heruntergeladen und gespielt werden.

In The Witness landet ihr als Spieler auf Insel, die mit über 500 Puzzle-Aufgaben euer Gehirn ordentlich in Anspruch nimmt. Während die Rätsel zu Beginn noch verhältnismäßig einfach ausfallen, steigert sich die Komplexität mit zunehmender Spieldauer.

Ab dem 18. April folgt Transistor als Gratis-Spiel. Das Action-Rollenspiel der Bastion-Macher von Supergiant Games entführt euch in ein Science-Fiction-Universum, in dem die Kämpfe eher der strategischen Natur zuzuordnen sind.

Alles was ihr für die Gratis-Spiele benötigt ist ein Konto beim Epic Games Store und den dazugehörigen Clienten. Wie lange Epic Games noch die Gratis-Aktion fortsetzt, ist offiziell unklar. Bislang ist jedoch kein Ende in Sicht.