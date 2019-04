Die Bosse in Sekiro - Shadows Die Twice haben es in sich, doch einem YouTuber ist es kürzlich gelungen sie alle zu bezwingen, ohne selbst Schaden zu nehmen.

(Quelle: YouTube, horheristo)

Wer das Kampfsystem in Sekiro - Shadows Die Twice nicht beherrscht, stößt spätestens bei einem der zahlreichen Bosse auf Probleme. Der YouTuber "horheristo" scheint mit den Mechaniken nicht nur vertraut zu sein, sondern sie sogar perfektioniert zu haben. In einem YouTube-Video erledigt er alle Bosse, ohne bei einem der Kämpfe auch nur einen Treffer zu kassieren.

42 Minuten und 33 Sekunden benötigt der virutelle Meister-Shinobi insgesamt, um mit allen Bossen des Spiels fertig zu werden. Dabei verharrt er niemals lange in der Deckung, sondern setzt seine Gegner mit dem Einsatz des Schwerts und verschiedenen Fähigkeiten gezielt unter Druck. Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass es sich nicht um den ersten Durchlauf des YouTubers handelt. Horheristo hat Sekiro - Shadows Die Twice zum Zeitpunkt des Videos bereits zwei Mal durchgespielt und verfügt deshalb auch über alle im Spiel erhältlichen Fähigkeiten.

Eine beeindruckende Leistung: Der YouTuber "hoheristo" hat alle Bosse im Spiel ausgeschaltet, ohne selbst getroffen zu werden. Ob ihm das auch beim ersten Durchgang gelingen würde? Schreibt uns eure Meinung zu dem Video gerne in die Kommentare!