The Elder Scrolls - Blades: Jetzt haben alle Spieler Zugang zum Mobile-RPG

Der Zugang zum Mobile-RPG The Elder Scrolls - Blades war bislang jenen Spielern vorbehalten, die eine Einladung von Bethesda erhalten haben. Jetzt wurden die Pforten für alle Spieler geöffnet. Außerdem nimmt sich das Entwicklerstudio den Lootboxen im Spiel an.

The Elder Scrolls - Blades ist endlich kostenlos für alle Spieler zugänglich. Zuvor mussten Interessierte auf eine E-Mail seitens Bethesda warten, ehe sie in das Mobile-RPG eintauchen konnten. Nach dem Feedback einiger Spieler teilt das Entwicklerstudio außerdem mit, Anpassungen an den Silbertruhen vornehmen zu wollen:

The gates to The Elder Scrolls: #Blades are opening further. Excited to say that anyone with a Bethesda net account can now play.



Next up: We’re looking at all your feedback and rebalancing the most difficult enemy in the game… the silver chest. pic.twitter.com/K0HVGPqj35