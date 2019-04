Doom: 20 Jahre alter Speedrun-Rekord gebrochen

Es galt als ein Rekord für die Ewigkeit und doch wurde er geschlagen: Der erste Level im originalen Doom kann, so beweist es ein Spieler, noch schneller durchgespielt werden.

(Quelle: YouTube, Karl Jobst)

Ob Super Mario 64 oder Super Mario Bros.: Speedrunner übertrumpfen sich regelmäßig immer wieder mit noch besseren Zeiten. Und doch gibt es den einen oder anderen Rekord, bei dem sich fast alle einig waren, dass es schlichtweg nicht schneller gehen. Dazu zählt unter anderem der Hangar-Level von The Ultimate Doom, dessen bisherige Rekordzeit im Ultra-Violence-Schwierigkeitsgrade von gerade einmal neun Sekunden schon vor über 20 Jahren aufgestellt wurde.

In einem Video erklärt der YouTuber Karl Jobst, warum dieser Rekord als unschlagbar gilt. Die Problematik liegt im Spiel selbst begraben: Am Ende eines jeden Levels zeigt euch Doom eure Spielzeit an. Allerdings handelt es sich dabei um keine präzise Angabe, sondern die Zeit wird immer abgerundet. Wenn ihr einen Level also in 9,1 Sekunden abschließt erhaltet ihr genauso die Angabe von 9 Sekunden wie jemand, der eigentlich 9,9 Sekunden benötigt hat. Um den Speedrun-Rekord zu knacken benötigt ein Spieler also eine Zeit, die mindestens eine 8 vor dem Komma umfasst.

Genau dieser Fall ist vor gut einem Monat eingetreten. Der US-Amerikaner 4schockblast hat tatsächlich den bis dato unschlagbaren Rekord von Doom geschlagen und steht mit 8 Sekunden fortan allein an der Spitze. Genauer gesagt hat er übrigens 8.97 Sekunden benötigt. In der Beschreibung seines Rekords heißt es, dass er einfach das Rekord-Meme aus der Welt schaffen wollte.

Ob der Rekord von 4schockblast nun ebenfalls über zwei Jahrzehnte oder gar länger bestehen wird, bleibt abzuwarten. Auch wenn sein Versuch für viele als perfekt gilt, hat der Speedrunner eindrucksvoll bewiesen, dass es doch immer noch schneller geht.