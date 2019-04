"Was lange währt, wird endlich gut", lautet ein bekanntes Sprichwort. Gut war Grand Theft Auto 5 zwar schon von Anfang an, nun klettert das mittlerweile sechs Jahre alte Spiel erneut an die Spitze der TwitchTV-Charts - Grund ist eine neue Spielweise.

Auch heute noch bringt Rockstar mit neuen Modi frischen Wind in das betagte GTA Online:

Obwohl für GTA Online auch nach all den Jahren noch neue Spielinhalte nachgeliefert werden, bricht die Unterstützung der belebten Community nicht ab. Im Gegenteil! Auslöser des neuen Beliebtheitsschubs sind allerdings nicht die inhaltlichen Neuerungen seitens Entwickler Rockstar Games persönlich, sondern die sogenannten Roleplay-Streams.

Diese erfreuen sich zwar schon länger einer größeren Beliebtheit, aber erst durch die Streams von Twitch-Größen wie Summit1g oder Lirik boomte das Konzept so richtig. Während laut twitchstats.net vor rund einem Monat noch durchschnittlich etwa 19.000 Zuschauer das Geschehen in den Streams verfolgten, waren es am 3. April bereits im Schnitt 152.000 Zuschauer. Ein gigantischer Zuwachs!

"Roleplay" - also gutes, altes Rollenspiel, bietet den GTA-Spielern die Möglichkeit, die Spielwelt nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu formen. Der persönlichen Freiheit sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob der Charakter also nach dem eigenen Vorbild geschaffen ist oder eine fiktive Person darstellt, liegt dabei ganz im Ermessen der Spieler. Diese schlüpfen dann in ihre entsprechenden Online-Rollen und erleben eigens kreierte Geschichten. Die entsprechenden Server werden dabei nicht von Rockstar selbst zur Verfügung gestellt, sondern von der Community.

GTA 5 bietet eine große Welt mit unzähligen Möglichkeiten, die so manchen Spielertraum verwirklicht. Jene unter euch, die schon immer mal noch tiefer in ihr Lieblingsspiel eintauchen wollten, sind mit dem Online-Modus und der aktiven Community der Erfüllung dieses Traums einen großen Schritt näher gekommen.