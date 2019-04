Borderlands 3: Gearbox-Chef ist nach Review-Bombing froh über Epic-Partnerschaft

Randy Pitchford, seines Zeichens Chef von Entwickler Gearbox, hat sich erstmals zum Review-Bombing der bisherigen Borderlands-Spiele auf Steam geäußert. Er ist mittlerweile froh über die Partnerschaft mit dem Epic Games Store.

Die Debatte, ob Review-Bombing als Protestmaßnahme fair ist, lebt mit Borderlands 3 neu auf. Der Grund dafür ist, dass der Loot-Shooter auf dem PC vorerst exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wird. Bei einigen Fans trifft das auf Unverständnis. Um ihren Frust Ausdruck zu verleihen, haben sie damit begonnen, den Vorgänger-Spielen auf Steam negative Bewertungen zu verpassen.

Geht es nach dem Gearbox-Chef Randy Pitchford sorgt die Aktion jedoch für das genaue Gegenteil. Aufgrund des Review-Bombings zeigt er sich via Twitter froh über den Exklusiv-Deal mit Epic Games. Vor allem der Umstand, dass Steam nichts gegen einen solchen Funktionsmissbrauch unternehmen würde, lasse ihn an der Plattform zweifeln:

Ironically, that this misuse is possible and that Steam has no interest in correcting this misuse makes me kind of happy about 2k’s decision and makes me want to reconsider Gearbox Publishing’s current posture on the platform.