Capcom hat einen DLC für das Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht, der alle im Normalfall zu erspielenden Inhalte sofort freischaltet. Damit müsst ihr das Horror-Adventure nicht mehrere Male durchspielen, um an all die Belohnungen zu gelangen.

Verpasst den Launch-Trailer zu Resident Evil 2 nicht:

Für Resident Evil 2 ist jetzt ein DLC für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, der schlicht auf den Namen "Alle Belohnungen freischalten" hört und mit 4,99 Euro zu Buche schlägt. Der DLC ist vor allem für diejenigen unter euch von Belang, die noch nicht alle Inhalte des Horror-Abenteuers freigeschaltet haben. Ihr erhaltet mit dem Kauf also keine Belohnungen, die ihr nicht auch durch mehrmaliges Durchspielen freischalten könntet.

Diese Inhalte schaltet der DLC frei:

Zusatzmodus: The 4th Survivor

Zusatzmodus: The Tofu Survivor

Bonus-Waffen mit unendlich Munition

Kostüme

Modelle

Konzeptgrafik

Könnt ihr von Resident Evil 2 einfach nicht genug bekommen? Dann solltet ihr euch auch The Ghost Survivors nicht entgehen lassen. Das Add-On ist kostenlos auf allen Plattformen erhältlich.

Resident Evil 2 wurde am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der neue DLC stellt eine prima Alternative für all jene Spieler dar, die keine Zeit haben alle freischaltbaren Inhalte zu erspielen und dennoch gerne sämtliche Belohnungen ausprobieren wollen.