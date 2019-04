In einem Monat kommt Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu weltweit in die Kinos und Warner Bros. hat sich für die Fans eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Eine exklusive Pokémon-Sammelkarte.

So sieht der Trailer zu Meisterdetektiv Pikachu aus:

Als der erste Trailer zur Verfilmung des 3DS-Spiels Pokemon - Meisterdetektiv Pikachu rauskam, war die Aufregung (positiv wie negativ) groß. Es handelt sich um die erste Realverfilmung der Pokémon-Reihe und vor allem Pikachus neues Erscheinungsbild war für viele überraschend.

Ein flauschiges Pikachu können Fans mit ein wenig Glück bald als Sammelkarte in die Hosentasche stecken: So kündigt Warner Bros. an, dass die Fans, die den Film in der ersten Woche nach Veröffentlichung sehen, ein spezielles Booster-Pack mit zwei neuen Sammelkarten erhalten. Das wird zum einen eine zufällige Karte aus der neuen Erweiterung passend zum Film sein, die schon jetzt erhältlich ist, zum anderen eine "Detektiv Pikachu"-Karte mit der Fähigkeit "Coffee Break".

Diese zweite Karte soll ausschließlich bei besagten ersten Kinovorstellungen erhältlich sein, maximal eine Woche nach der Premiere und nur solange der Vorrat reicht. Warner Bros. knüpft damit an eine Aktion an, die bereits bei der Premiere des ersten Pokémon-Films vor 20 Jahren ein Erfolg war. Auch damals wurden an die KinobesucherInnen exklusive Boosterpacks verteilt.

Damit adressiert Warner Bros. unter anderem all die Fans, die schon damals dabei waren und wahrscheinlich Kindheitserinnerungen an den ersten Film haben. Der Nostalgiefaktor ist also hoch! Wie weit es darüber hinaus geht, wird sich bei der Deutschlandpremiere am 9. Mai zeigen. Wir halten euch gern auf dem Laufenden!