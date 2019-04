Der Wunsch vieler Spieler wurde wahr: Die PSN-ID kann ab sofort geändert werden. Doch dieses Vorhaben birgt auch Risiken. Wie Sony verkündet, kann eine Änderung der PSN-ID zu Problemen bei einigen Videospielen führen. Die betreffenden PS4-Spiele wurden in einer Liste zusammengefasst.

Wer mit seiner PSN-ID unzufrieden ist, der kann diese jetzt endlich ändern. Bevor ihr das tut, solltet ihr jedoch besser einen Blick auf die von Sony veröffentlichte Games List werfen, die all jene Videospiele beinhaltet, bei denen Probleme im Hinblick auf die ID-Änderung festgestellt werden konnten.

"Die PS4-Spiele in dieser Liste wurden für das Änderungs-Feature der Online-ID getestet. Die Liste beschreibt außerdem einige der häufigsten Probleme, die bei diesem Test festgestellt wurden. Wir können jedoch nicht garantieren, dass alle Fehler gefunden wurden. Bei Videospielen in der Liste, bei denen keine bekannten Probleme identifiziert werden konnten, können möglicherweise dennoch Probleme auftreten, wenn ihr eure Online-ID ändert", teilt Sony auf der offiziellen Webseite mit.

Videospiele, die in der Liste nicht aufgeführt werden, wurden nach Angaben von Sony auch nicht getestet. Außerdem seien alle PS4-Games, die nach dem 1. April 2018 veröffentlicht wurden, bereits zur Unterstützung der "Online-ID"-Änderungsfunktion entwickelt worden. Aus diesem Grunde habe man all jene Exemplare auch keinem Test unterzogen, was nicht bedeuten soll, dass bei diesen Spielen keine Probleme auftauchen können.

Bei Videospielen mit kleineren Fehlern könne es vorkommen, dass die alte PSN-ID für euch und andere Spieler sichtbar bleibt, obwohl ihr bereits eine neue festgelegt habt. Möglicherweise ist aber auch euer PlayStation-Konto nicht länger mit dem Konto des jeweiligen Videospiels verknüpft oder Spiel-Einstellungen, die ihr vorgenommen habt, wurden zurückgesetzt.

Besonders unter die Lupe nehmen solltet ihr aber vor allem jene Spiele, bei denen kritische Fehler festgestellt wurden. Bei diesen Games könnte eure angesammelte Ingame-Währung flöten gehen oder ihr verliert sogar den gesamten Spielfortschritt. Spielt ihr eines dieser Games, rät Sony von einer Änderung der PSN-ID ab.

