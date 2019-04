"Steam hat PC-Gaming vernichtet": Ex-Valve-Mitarbeiter rechnet mit Steam ab

Der Konkurrenzkampf zwischen Steam und Epic Games Store geht in eine weitere Runde. Der ehemalige Valve-Mitarbeiter Richard Geldreich schlägt sich dabei auf die Seite des Herausforderers und verteidigt dessen Maßnahmen.

Ob Metro - Exodus, Borderlands 3, Anno 1800 oder The Division 2: In den letzten Wochen und Monaten hat sich der Epic Games Store so einige Hochkaräter exklusiv gesichert. Ein Verkauf via Steam kann erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Bei den Fans sorgt das für Frust-Reaktionen wie Review-Bombing und harsche Kritik an den Maßnahmen von Epic Games. Es gibt jedoch auch Personen, die den Fortnite-Entwickler verteidigen. Zu ihnen gesellt sich der ehemalige Valve-Mitarbeiter Richard Geldreich.

Geldreich hat von 2009 bis 2014 bei Valve gearbeitet und lässt an seinem früheren Arbeitgeber kein gutes Haar. In der aktuellen Plattform-Debatte sieht er den Epic Games Store als eine Art Retter für den PC-Markt. Steam hätte mit seiner Art und Weise vieles zerstört:

Steam was killing PC gaming. It was a 30% tax on an entire industry. It was unsustainable. You have no idea how profitable Steam was for Valve. It was a virtual printing press. It distorted the entire company. Epic is fixing this for all gamers.