Das Fantasy-Epos The Witcher 3 - Wild Hunt erfreut sich riesiger Beliebtheit unter den Fans, nicht zuletzt auch aufgrund des charakteristischen Soundtracks. Aber gerade an dieser Stelle soll sich Entwickler CD Projekt Red angeblich etwas zu direkt inspiriert haben lassen.

Bei den letztjährigen Game Awards gab es sogar eine Live-Darbietung des beliebten Soundstracks:

Der kroatische Komponist Elvis Stanić sieht sich durch den Soundtrack des Spiels in seinem Urheberrecht verletzt. Stanić wirft CD Projekt Red vor, sich für die musikalische Untermalung von The Witcher 3 - Wild Hunt, ganauer gesagt für den Titel "Widow Maker", an seiner Diskographie bedient zu haben (gamerant.com berichtete).

Zwar geben die ausgewiesenen Komponisten des "The Witcher 3"- Soundtracks Mikołaj Stroiński und Marcin Przybyłowicz das 2012 erschienene Album "Songs from the Southern Slavs" der Band Percival als Inspiration an, Stanić will allerdings deutliche Anleihen des von ihm und der Band Putokazi geschriebenen Songs Naranča erkannt haben.

Zum Vergleich hier einmal das "Original" von von Stanić:

Und hier "Widow Maker" aus The Witcher 3:

Laut Stanić sei der Song bereits aus dem Soundtrack des Spiels entfernt worden. Unterdessen besteht er gegenüber der Videoplattform YouTube weiterhin auf Urheberrechtsverletzung. Sein Ziel sei es allerdings nicht gegen einzelne Nutzer der Plattform vorzugehen, sondern lediglich den aus seiner Sicht rechtlichen Anspruch gegen CD Projekt Red durchzubringen. Bisher äußerte sich der polnische Entwickler allerdings nicht zu diesen schweren Anschuldigungen. Ebenfalls unbekannt ist, welche Forderungen Stanić zudem gegen den "The Witcher"-Entwickler erhebt.

Das Kuriose daran ist allerdings, dass sich - seit dem der Vorwurf der Urheberrechtsverletzung laut wurde - die Bewertungen von Naranča auf YouTube massiv verschlechtert haben. Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, dann fällt auch direkt auf, warum: Nicht wenige Nutzer erkennen kaum eine Ähnlichkeit der beiden Songs. Stattdessen werden Stanić hier rein finanzielle Interessen vorgeworfen.