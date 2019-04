Square Enix hat in einem inzwischen wieder gelöschten Blogpost angekündigt, dass das "Nintendo Switch"-exklusive Rollenspiel Octopath Traveler auch für den PC erscheinen erscheinen soll - und zwar am 7. Juni 2019 für die Online-Vertriebsplattform Steam.

Diese Charaktere begleitet ihr in Octopath Traveler auf ihrer Reise:

Bisher konnten nur "Nintendo Switch"-Besitzer in den Genuss von Octopath Traveler kommen. Das könnte sich mit dem 7. Juni 2019 ändern, denn die Chancen stehen mehr als nur gut, dass das Rollenspiel dann auch auf Steam erscheint.

Berichten der englischsprachigen Webseite Gematsu zufolge, hat Square Enix die Ankündigung im Rahmen eines Blogposts vorgenommen, der inzwischen wieder gelöscht wurde. Änderungen, jene die PC-Version betreffen, fanden bei der scheinbar versehentlichen Ankündigung seitens Square Enix übrigens keine Erwähnung.

Bereits zuvor tauchten erste Gerüchte darüber auf, dass Octopath Traveler für den PC erscheinen könnte. Ebenfalls nach Angaben von Gematsu, wurde das Rollenspiel erst kürzlich in Korea mit einer Alterseinstufung für den PC versehen. Ein tatsächlicher Release auf Steam scheint also mehr als wahrscheinlich.

In Octopath Traveler schlüpft ihr in die Rolle von acht unterschiedlichen Helden, die allesamt ihre eigenen Geschichten mit sich bringen. Während ihr euch zu Beginn für einen der Helden entscheiden müsst, trefft ihr im Verlauf der Story auf andere Hauptcharaktere, dessen Prolog ihr demzufolge nachholen könnt. Was das Abenteuer so charmant macht, erfahrt ihr im Test: "Octopath Traveler - Rollenspielgenuss hoch acht".

Octopath Traveler wurde am 13. Juli 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht. Am 7. Juni 2019 könnte die PC-Version folgen. Würdet ihr euch das Rollenspiel für den PC zugelegen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!