Gefeiertes Strategie-Spiel erscheint demnächst auch für Konsolen

Wie Entwickler 11bit nun bekannt gab, soll sein beliebtes Spiel Frostpunk nicht länger nur PC-Spieler vorbehalten sein. Dieses Jahr dürfen auch endlich "PlayStation 4" und Xbox-Spieler in den Genuss der bockschweren Simulation kommen.

Erhaltet das Feuer der Menschheit am Leben:

Das polnische Entwicklerstudio 11bit ist für Spiele bekannt, die einerseits die Spieler unterhalten, aber andererseits auch immer wieder mit moralischen Konflikten konfrontieren. Nach This War of Mine aus dem Jahre 2014, indem euch das Schicksal einer Gruppe von Zivilisten in einem Kriegsgebiet in die Hände gelegt wird, folgte 2018 ihr neuestes Werk Frostpunk.

In diesem PC-Strategiespiel sollt ihr eine Gesellschaft führen, die in einer ewigen Eiszeit lebt. Es liegt an euch, Rohstoffe abzubauen, die Bevölkerung zufriedenzustellen und Hungersnöten sowie Kälte zu trotzen, was euch hin und wieder vor schwere Entscheidungen stellt - wie zum Beispiel, ob ihr Kinderarbeit einführt oder nicht. Das Spiel wurde von vielen Spielern begeistert aufgenommen und auch mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet. In unserem Test "Eine wirklich eiskalte Aufbausimulation" erhielt es ebenfalls eine sehr gute Bewertung.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung plant der Entwickler, Sommer 2019 auch eine Frostpunk-Version für PlayStation 4 und Xbox One herauszubringen. Einen genauen Termin möchte das Studio noch nicht nennen, da es sich mit der Umsetzung Zeit lassen und dem Spiel den nötigen Feinschliff zukommen lassen möchte. Mit dem oberen Trailer könnt ihr euch aber schon mal auf die im wahrsten Sinne eiskalte und bockschwere Simulation einstimmen.

Freut ihr euch auf Frostpunk für PS4 und Xbox One? Habt ihr das Spiel bereits vorher gespielt? Wie seit ihr gekommen? Oder spielt ihr lieber Spiele in wärmeren Regionen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!