Auf Amazon können Switch-Besitzer aktuell ein richtiges Schnäppchen abstauben. Der Online-Händler packt gleich zwei Aktionen für Nintendo Switch-Games aus, bei denen ihr sparen könnt. So gibt es entweder fünf Switch-Games für 100 Euro oder 150 Euro.

Nintendo Labo ausprobiert: Wir haben die abgefahrenen Bastelbögen für Switch ausführlich getestet

Angefangen mit den Spielen für 100 Euro, bei denen die Auswahl etwas geringer ausfällt. Vermutlich werden hier User fündig, die ihre Sammlung noch komplettieren wollen. Wir haben euch die (unserer Meinung nach) attraktivsten Spiele ausgesucht. Unter dem Link findet ihr aber auch die Angebotsseite mit den restlichen Switch-Games.

5 Switch-Spiele für 100 Euro (Beispiele)

Deutlich spannender wird es in der höheren Preiskategorie, in der sich dann auch aktuelle Games für die Switch zeigen. Auch hier haben wir euch fünf Hochkaräter zusammengestellt. Wer damit nicht zufrieden ist oder sich das komplette Angebot ansehen will, folgt einfach dem Link in diesem Absatz.

5 Switch-Spiele für 150 Euro (Beispiele)