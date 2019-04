Lang haben wir darauf gewartet: Der erste Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order ist da und haut euch direkt vom Hocker. Respawn und EA schaffen zusammen ein Singleplayer-Spiel im „Star Wars“-Universum, in dem ihr die Rolle eines angehenden Jedi übernehmt, der der Order 66 entkommen ist. Nun müsst ihr unerkannt leben. Doch leider ändert sich alles, wenn er die retten muss, die ihm am nächsten stehen.

Star Wars Jedi: Fallen Order: Der erste Trailer zum Jedi-Abenteuer

Protagonist Cal Kestis wird dabei von Camron Monaghan (Shameless, Gotham) gespielt. An seiner Seite wird der treue Droide BD-1 sein. Respawn verspricht indes einfache Steuerungen im Kampf, die dank ausreichend Tiefe auch Potenzial zum Meistern bieten. So müsst ihr euch in Star Wars Jedi: Fallen Order auf den Feind und seine Stärken und Schwächen einstellen, um siegreich aus dem Duell hervorzugehen.

Besonders überraschend ist, dass Star Wars Jedi: Fallen Order schon in diesem Jahr erscheinen wird. Am 15. November 2019 erfolgt die Veröffentlichung auf dem PC, der Xbox One und der PS4. Ob Star Wars Jedi: Fallen Order noch abseits des Origin-Stores auf dem PC erscheinen wird, ist unwahrscheinlich. Schon jetzt könnt ihr das Jedi-Abenteuer vorbestellen.