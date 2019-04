Zwei Jahre ist es schon her, dass wir mit Aloy die Welt von Horizon Zero Dawn durchstreift haben. Die Fans da draußen wollen ganz klar mehr. Und alle Zeichen deuten nun darauf hin, dass wir auch mehr bekommen. Allerdings werden wir uns noch einige Jahre darauf gedulden müssen, wenn es nach einem Leak aus dem vergangenen Jahr geht.

Wie geht es mit Horizon Zero Dawn weiter?

Denn im Dezember 2018 schrieb ein vermeintlicher Entwickler aus Europa auf der Seite Pastebin, welche Insider-Infos er zur PS5 und den kommenden Games für die nächste Konsolengeneration weiß. So schrieb er, dass Horizon Zero Dawn 2 2021 für Sonys nächstes Flaggschiff erscheinen würde. Eine Info, die ihm damals nur wenige mit Aufmerksamkeit bedacht haben. Doch nun meldete sich auch die Synchronsprecherin Janina Gavankar zu Wort, die in Horizon Zero Dawn die Tatai gesprochen hat.

Sie spricht davon, dass Horizon Zero Dawn 2 unglaublich aussieht und sie schon einige Geheimnisse wisse, über die sie nicht sprechen dürfe. Guerilla Games arbeitet indes bestätigt an einem RPG. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie nach Horizon Zero Dawn diese gigantische Spielwelt fallen lassen und sich einfach an eine neue Marke setzen. Wir hoffen also: Die Infos für 2021 könnten sich bewahrheiten. Unsere Daumen sind gedrückt.