Sony feiert das einjährige Jubiläum des beliebten Action-Krachers God of War. Zur Feier gibt es ein kostenloses PS4-Theme und ein Avatar-Set. Wer sich auch auf eine Erweiterung zum Action-Adventure gefreut hätte, muss jetzt jedoch stark sein. God of War soll weder jetzt, noch in Zukunft einen DLC erhalten.

Verpassst nicht den Story-Trailer zu God of War:

God of War wurde vor knapp einem Jahr veröffentlicht. Grund genug für Sony das einjährige Jubiläum ordentlich zu feiern und euch kleine aber feine Geschenke zu machen. Den Anfang macht ein dynamisches PS4-Theme, das euch ab sofort kostenlos im PlayStation Store zur Verfügung steht. Darauf abgebildet ist Kratos, der sich zusammen mit seinem Sohn Arteus in einem Floß auf dem See der Neun befindet.

Am Mittwoch, dem 17. April, möchte Sony außerdem ein neues Avatar-Set für God of War veröffentlichen, welches ebenfalls kostenlos erhältlich sein wird. Die Geschenke darf sich übrigens jeder PS4-Besitzer gratis herunterladen. Ihr müsst God of War also weder gekauft noch gespielt haben.

Auf dem offiziellen PlayStation-Blog bedankt sich Shannon Studstill, Kopf des Entwicklerstudios Santa Monica, bei den Fans:

"Vielen Dank an unser weltweites Team, die Sony PlayStation-Familie und euch, den Millionen von 'God of War'-Fans rund um den Globus, die diesen Sprung mit uns gemacht haben, auf einer Reise, die wir nie erwartet hätten. Wir haben diese Reise zusammen gemacht".

Des Weiteren hat sich Cory Barlog, Game Director von God of War, auf Twitter zu Wort gemeldet, um noch einmal zu bestätigen, dass das Action-Adventure leider keinen DLC bekommen wird:

Just so no one gets the wrong idea - there is no DLC coming for the game. Sorry. — Cory Barlog 🎮 (@corybarlog) 14. April 2019

"Nur damit niemand auf falsche Ideen kommt - es wird keinen DLC für das Spiel geben. Tut mir Leid".

Im Januar verriet Cory Barlog, dass es Ideen zu einer Erweiterung gegeben hätte, diese jedoch zu ambitioniert gewesen wären, um sie in die Tat umzusetzen. Mit dem Statement auf Twitter macht der Game Director noch einmal klar, dass sich die Pläne nicht geändert haben: God of War soll keinen DLC erhalten.

God of war wurde am 20. April 2018 exklusiv für PlayStation 4 veröffentlicht. Nach knapp einem Jahr feiert Sony und das Entwicklerstudio das erste Jubiläum und beschenkt euch mit einem PS4-Design und einem Avatar-Set. An einem DLC für God of War wird aber leider nicht gearbeitet.