Das Online-Rollenspiel Star Wars – The Old Republic wurde bereits im Jahr 2011 veröffentlicht, ist aber noch immer nicht tot. Mit Onslaught bekommt das Spiel seine mittlerweile siebente Erweiterung und die erste seit drei Jahren.

Mit Knights of the Eternal Throne erschien im Jahr 2016 das letzte Update:

Bioware kündigt in einem Blogpost auf der offiziellen Seite des Spiels neue Inhalte für das MMO Star Wars – The Old Republic an. Spieler sollen in der siebenten Erweiterung des 2011 erschienenen Spiels brandneue Abenteuer erleben und andere neue Inhalte genießen können.

Mit Onslaught wird das Spiel um zwei Planeten erweitert, noch dazu gibt es eine neue Operation, eine neue Instanz, neue Fähigkeiten sowie eine erhöhte Levelgrenze. Unter den Schauplätzen, die ihr für die frischen Inhalte aufsuchen werdet, befinden sich die Planeten Corellia und Onderon.

Zudem soll es einen neuen Ausrüstungs-Slot geben, wie die Entwickler von Bioware im Blogpost erklären. Darin bringt ihr sogenannte Taktische Items unter. Diese sollen sich direkt auf eure Fähigkeiten und eure Spielweise auswirken und somit maßgeblich das Spielgefühl beeinflussen. Erhalten könnt ihr sie, so Bioware, durch alle möglichen Spielvarianten, also sowohl im PvP als auch im PvE.

Die letzte Erweiterung für Star Wars – The Old Republic erschien im Jahr 2016 und trägt den Namen Knights of the Eternal Throne. Spieler, die The Old Republic seitdem noch immer die Treue halten freuen sich bestimmt darüber, dass sie noch in diesem Jahr eine Menge frischen Content spendiert bekommen. Onslaught soll ab September 2019 verfügbar sein.